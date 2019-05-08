Москву затопит аномальными ливнями: синоптики обещают сегодня треть майской нормы осадков

В Москве сегодня местами может выпасть до трети месячной нормы осадков. Во второй половине дня, по прогнозам синоптиков, в столице прогремят грозы при шквалистом ветре с порывами до 15 метров в секунду. Центр организации дорожного движения уже попросил автомобилистов не парковать машины под деревьями.

Интенсивность ливней в разных районах Москвы отличаться, но в среднем столицу ожидает от 12 до 17 мм осадков. Как передает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Елену Волосюк, в мае в целом количество осадков в Москве составляет 51 миллиметр.

Метеорологи предупредили также о надвигающихся на столицу грозах, которые могут прогреметь во второй половине дня. Порывы ветра при грозе будут достигать 15 метров в секунду.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы уже обратился к автомобилистами с просьбой быть осторожнее. «В течение дня синоптики обещают дождь, грозу и сильный ветер. Рекомендации не оригинальны, но актуальны: не паркуйтесь возле деревьев и рекламных щитов, будьте внимательны на дороге. Сезон снега и гололёда закончился. Начались дожди и ветра (но они все равно лучше, чем гололёд)», – говорится на странице ЦОДД в твиттере.

Напомним, что дожди ждут москвичей и гостей столицы и завтра, 9 мая. Власти Москвы потратили сотни миллионов рублей на разгон облаков на время прохождения парада. Синоптики полагают, что ливни начнутся 9 мая после 15 часов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.05.19

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