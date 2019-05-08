Автор музыки к «Приключениям электроника» умер в Москве после двусторонней пневмонии

В Москве на 86 году жизни скончался композитор Евгений Крылатов – автор музыки к мультфильму «Умка» и киноленте «Приключения Электроника». В Союзе композиторов России выразили соболезнования родным и близким Крылатова.

«Евгений Крылатов сотрудничал с Евгением Евтушенко, Беллой Ахмадулиной, Робертом Рождественским, Леонидом Дербенёвым, Игорем Шафераном, Ильей Резником, Михаилом Пляцковским, совместно с Юрием Энтиным Крылатов написал более 70 песен для детей», – отмечают в Союзе.

В частности, Крылатов является автором музыки к более чем 160 фильмам и мультфильмам, среди которых «Умка», «Дед Мороз и лето», «Приключения Электроника», «Гостья из будущего», «Простоквашино», «Чародеи», «Достояние республики». Крылавто – лауреат государственной премии СССР, награжден Орденом Почета и другими наградами.

Дочь композитора Мария Крылатова рассказала «КП», что ее отец месяц лежал в больнице, у него была двусторонняя пневмония.

Место и время прощания с композитором пока не определено. «Вечерняя Москва» сообщает, что в «Союзмультфильме» уже выразили готовность помочь семье композитора с организацией прощания и похорон.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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