Соболь с оскорблениями и кулаками набросилась на парня за попытку снять видео

Политика требует много сил, крепких нервов и твердый характер. Ничего этого у кандидата в депутаты в Мосгордуму Любови Соболь, похоже, нет. Об этом свидетельствует видео, на котором она срывается на человека, который захотел сфотографировать известную личность.

Видео

Пострадавший от рук юриста так называемого «ФБК» выложил видео в Сеть. На записи видно, как разъяренная Соболь кричит на юношу, хватает за одежду, бьет и называет мразью.

При этом прохожий явно не хочет развивать конфликт и предпринимает попытки уйти от кричащей женщины. Однако она его догоняет и в приказном тоне требует извинений.

По сути, молодой человек не совершил ничего ужасного и оскорбительного в отношении юриста ФБК. Он просто заметил публичную личность и решил сфотографировать. Казалось бы, Соболь должна радоваться, что ее узнают потенциальные избиратели, но она восприняла это как оскорбление в свой адрес.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 08.05.19

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