Ковалева подала заявление в полицию из-за преследования со стороны Навального и Соболь

Баллотирующаяся в Мосгордуму юрист Любовь Соболь не спешит представлять потенциальным избирателям свою предвыборную программу. Вместо этого, она продолжает вести бессмысленную борьбу с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого в прошлом году ФБК обвинил в заболевании московских детей.

Ранее Соболь составила иск к компании «Конкорд», принадлежащей предпринимателю, и подговорила родителей пострадавших детей подписаться под каждым словом. Известно, что в адрес несогласных поступили жесткие угрозы.

Екатерина Ковалева, бывшая сторонница Соболь, уже заявила в полицию о нападках юриста ФБК и ее босса Алексея Навального. И хотя коллективный иск от родителей готовила именно Ковалева, в последний момент Соболь изменила ответчика.

Когда ложь активистки разоблачили, мамы пострадавших детей начали забирать заявления. И тогда соратники Навального стали преследовать их.

В заявлении правоохранителям Ковалева рассказала о том, что ей присылают листовки с угрозами, на нее оказывают давление. Кроме того, женщину преследует незнакомец, фиксирует каждый ее шаг. Ковалева опасается, что сторонники Соболь и Навального могут причинить ее здоровью, жизни и репутации серьезный вред.

В связи с этим бывшая сторонница Соболь просит защиты у правоохранителей.

Ранее соратница Навального фигурировала в нескольких громких скандалах, связанных с заболеваниями в московских детских садах. ФБК бездоказательно обвинил в произошедшем «Конкорд» Пригожина, несмотря на то, что Роспотребнадзор выявил истинного виновника – липецкий молокозавод.

После активистка выпустила фейковое расследование якобы об антисанитарных условиях на предприятии «Московский школьник», который ошибочно связывают с «Конкордом».

По данным СМИ, фактически обманув родителей детей, Соболь пыталась выбить из Пригожина 300 млн рублей взамен на прекращение травли. Однако бизнесмен ответил категорическим отказом. После этого нападки ФБК на комбинаты питания Москвы и предприятие Пригожина только усилились.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.05.19

Месть за Грудинина: КПРФ проверит все «уголовки» бизнесмена Палихата. / Депутаты предложили продлить дачную амнистию до 2022 года. / Над Внуково кружит самолет ЮТэйр, запросивший аварийную посадку. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»