Есть признаки дискриминации: ФАС вновь ополчилась против крупнейших операторов связи

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала трех ведущих операторов связи – ПАО «МТС», ООО «Т2 Мобайл», ПАО «Вымпелком» – нарушившими закон о защите конкуренции. Как говорится в сообщении ведомства, по результатам расследования выяснилось, что создавались дискриминационные условия для частных компаний при рассылке СМС-сообщений.

«По результатам проведенного расследования антимонопольная служба установила, что условия договоров с организациями без государственного участия в капитале существенно отличаются от условий договоров с организациями с государственным участием в капитале», – говорится в сообщении ФАС.

В ведомстве уточнили, что выявлена разница, которая может достигать до 10 раз, т.е. компании с госдолей могли платить в несколько раз меньше, чем частные. «Такое обстоятельство создаёт дискриминационные условия и противоречит антимонопольному законодательству», – подчеркнула ФАС и уточнила, что одним из примеров является осуществление банками информационных, сервисных и транзакционных рассылок СМС-сообщений.

В настоящее время ФАС признала ПАО «МТС», ООО «Т2 Мобайл», ПАО «Вымпелком» нарушившими закон о защите конкуренции в части создания дискриминационных условий при которых потребители услуг смс-рассылки поставлены в неравное положение (п. 8 части 1 статьи 10). Также ведомство установило нарушение пункта 1 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции, выразившееся в установлении монопольно высоких цен на услугу рассылки смс-сообщений.

«Помимо этого, в действиях ПАО «ВымпелКом» по отмене возможности транслитерации смс-сообщений с кириллицы на латиницу, привели к удорожанию стоимости смс-рассылки в 2 раза, при этом действия оператора каким-либо образом не обоснованы. Они квалифицированы ФАС России по пункту 3 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции», – отметили в ведомстве.

Как обратил внимание заместитель руководителя ведомства Анатолий Голомолзин, ФАС направляла в прошлом году предупреждение большой четвёрке операторов связи с целью устранить ещё на момент 2018 года существующие признаки нарушения. «Однако ФАС России по результатам анализа материалов, поступивших от операторов, посчитала, что предупреждение не выполнено и возбудило дело, итогом которого стало подтверждение наличия нарушений со стороны трех операторов связи», – сообщил он.

Предполагается, что антимонопольная служба вновь выдаст операторам связи предписание об устранении нарушения, за которые предусмотрена ответственность по ст. 14.31 КоАП.

В отношении ПАО «Мегафон» рассмотрение дела продолжится 16 мая.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.05.19

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