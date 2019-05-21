Лето-2019: экологи предупреждают о торфяном смоге, власти отрицают

В России предстоящим летом может повториться чрезвычайная ситуация с горящими торфяниками, когда в 2010 году центральную Россию и столичный регион окутал мощный смог. «Гринпис» заявляет, что сейчас ситуация даже хуже, чем весной 2010 года, но государственные ведомства отказываются это признавать.

В российском отделении «Гринпис» сообщили о завершении обследования торфяников во Владимирской, Ленинградской, Смоленской, Ивановской, Ярославской, Тверской, Московской и Брянской областях. «Число пожаров, которые смогли зайти на территории осушенных болот, намного больше обычного для этого времени, в целом ситуация даже хуже, чем весной 2010 года. Если не потушить торфяники оперативно, это может привести к массовым природным возгораниям и задымлению в ряде регионов: шлейф дыма может распространиться на сотни километров. И тогда не помогут даже дожди», – цитирует «Коммерсантъ» руководителя противопожарного проекта «Гринписа» Григория Куксина.

В экологической организации пояснили, что причиной возвращения смога могут стать особенности снеготаяния этого года. «В осушенных болотах вода из каналов ушла очень рано, торф оказался крайне сухим для этого времени года. Почти все поджоги травы, зашедшие на торфяники, привели к возникновению очагов тления торфа», – говорится в обращении «Гринписа» к главе МЧС России Евгению Зиничеву.

Между тем, в пресс-службе МЧС изданию заявили, что задымления крупных городов, в том числе и Москвы, не прогнозируется. В ведомстве заверили, что торфяные пожары на европейской территории России «ожидаются в пределах среднемноголетних значений» и некоторое ухудшение пожарной обстановки возможно только в конце августа и сентябре.

Рослесхозе также назвали повторение ЧП 2010 года маловероятным. «Переход дыма в Москву и Московскую область от торфяных пожаров возможен только в том случае, когда их тушением на территории других субъектов РФ никто заниматься не будет совсем. Претензии экологов в адрес лесопожарных служб недопустимы, потому что возникающий дым над лесом и термоточку сотрудники проверяют в кратчайшие сроки», – подчеркнули в Россельхозе и подтвердили, что в некоторых регионах фиксировались возгорания торфяников, но очаги были ликвидированы.

В ведомстве добавили, что все обнаруженные экологами факты возгораний торфяников будут проверены сотрудниками департамента лесного хозяйства Рослесхоза по ЦФО.

Напомним, летом 2010 года из-за аномальной жары в 22 регионах на европейской части России сгорело 1,2 тысячи домов, погибли люди. В Московской области от пожаров пострадало 20 тысяч гектаров леса. Торфяные пожары сопровождались запахом гари и сильным смогом в Москве и других городах.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.05.19

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