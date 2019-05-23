В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС, в ближайшие часы и до донца суток ожидается местами сильный дождь, гроза, а порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

«Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайший час с сохранением до конца суток 23 мая местами по Московской области ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе порывы ветра 12 -17 м/с», – говорится в сообщении.

Аналогичный прогноз опубликован также Гидрометцентром России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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