российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 23 мая 2019, 13:36 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС, в ближайшие часы и до донца суток ожидается местами сильный дождь, гроза, а порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

«Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайший час с сохранением до конца суток 23 мая местами по Московской области ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе порывы ветра 12 -17 м/с», – говорится в сообщении.

Аналогичный прогноз опубликован также Гидрометцентром России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.05.19

«Прогрессивно»: Госдуму предложено формировать только из москвичей. / Володин предложил предоставить безвиз вьетнамцам. / «Кризис будет долгим и тяжелым»: россияне впали в пессимизм. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Россия,

Новости партнеров