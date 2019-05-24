Опасно! Москвичам посоветовали остерегаться агрессивных ворон

В Москве в ближайший месяц лучше обходить ворон стороной. Как сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, агрессивные птицы могут напасть на человека.

В ведомстве пояснили, что в период гнездования, который приходится на май и июнь, вороны особенно охраняют свой участок и птенцов, которые покинули гнездо, но еще плохо умеют летать.

«Люди часто с любопытством рассматривают воронят и подходят к ним. У ворон-родителей в этот момент наступает страх за свое потомство, и они летят его защищать, невзирая ни на что. Не надо подходить к воронятам и пытаться их взять в руки, взрослые всегда за ними присматривают и защищают», – цитирует сообщение департамента РИА «Новости».

При этом, как отмечается, ворона при нападении на человека целится в голову. Поскольку это достаточно крупная птица с массивным клювом, она может нанести серьезные травмы.

При нападении вороны в Мосприроды советуют не делать резких движений и не кричать. Лучше всего медленно отойти, либо взять длинную палку и держать ее на вытянутой руке, чтобы птица атаковала только это «оружие».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 24.05.19

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