Миллионы на отдых: Навальный стал фигурантом антикоррупционного расследования

Данные о роскошном заграничном отдыхе одиозного блогера Алексея Навального получили новые подтверждения. Корреспонденты ФАН провели собственное расследование и выяснили, что его поездки влетают так называемому «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК) в астрономические суммы, хотя перед своими соратниками Навальный пытается предстать в образе скромного человека.

По данным журналистов, в городе Сорренто в Италии Навальный снимал элитную виллу. За несколько дней проживания ему пришлось раскошелиться на 30 000 евро. Редакции ФАН удалось добыть договор аренды роскошной виллы Villa Syrene, из которого явно следует, что снимал жильё не кто иной, как российский «борец с коррупцией».

Отдых на этой вилле, скорее всего, действительно стоит своих денег. Villa Syrene признана одной из самых дорогих в Сорренто – в распоряжении отдыхающих живописные виды, личный бассейн и прислуга.

Впрочем, как отмечается в расследовании, Навальный не ограничился пребыванием в Италии лишь в стенах роскошного особняка. Сотрудники самых дорогих заведений Сорренто без труда узнали «богатого русского» и сообщили, что этот синьор не экономил и мог себе позволить всё, что только пожелает.

При этом журналисты задались вопросом, как же в распоряжении Навального появились такие космические суммы? По его собственным признаниям, он имеет лишь небольшую зарплату как руководитель Фонда борьбы с коррупцией, и изредка занимается частной юридической практикой. Все остальные доходы якобы граждане жертвуют в поддержку деятельности фонда Навального. Получается, «антикоррупционер» может тратить народные деньги на роскошный отдых?

Действительно, как выяснили журналисты, перед отпуском Навальный обналичивает счета в криптовалюте, принадлежащие ФБК. В частности, за двухнедельный отдых в Таиланде блогер заплатил почти 4 миллиона рублей. Очень похоже, что переводы гонораров от заказчиков его «расследований» на биткоин-кошельки выдаются за донаты. При этом время снятия Навальным крупных сумм совпадает с датами его заграничных поездок.

Расследование корреспондентов «ФАН»

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.05.19

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