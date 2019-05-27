Лето близко: синоптики рассказали, что ждать в последнюю неделю весны

В Москве и европейской части России конец весны будет по-летнему жаркий, а июнь начнется с дождей. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

Во вторник, 28 мая, после полудня воздух начнется прогреваться, в Москве ожидается + 25…27° по области + 23…28°. Среда, 29 мая, станет самым теплым днем на этой неделе. По данным синоптиков Москве столбик термометра поднимется до + 30…32°, по области – до 27…32 градусов.

В четверг, 30 мая, погода станет неустойчивой: местами возможны кратковременные дожди с грозой, однако температурный фон в регионе сохранится в пределах 25-30°.

К концу недели жара начнет постепенно спадать. В пятницу, 31 ожидается +23… +28, при этом местами вновь прогнозируются дожди.

В субботу, в первый день лета, столбик термометра опустится до +20…+25 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, вновь возможны дожди. В воскресенье, 2 июня, осадки продолжатся, температура в регионе составит + 22…+ 27 градусов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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