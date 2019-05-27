Медведев поставил «точку» в проблеме роуминга

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга в России. Выступая сегодня на совещании с вице-премьерами, он отметил, что это касается и Крыма.

Медведев отметил, что теперь отмена внутрисетевого роуминга закреплена в Правилах оказания услуг телефонной связи. «Это окончательное решение вопроса, точка в решении этого вопроса уже на уровне подзаконного нормативного акта – акта Правительства. Напомню, что в соответствии с принятым законодательством внутренний роуминг на территории России отменяется с 1 июня. Сотовые операторы фактически уже перешли на новые стандарты работы. Законодательством также закрепляются бесплатные входящие вызовы на всей территории Российской Федерации, включая Крым», – сказал Медведев, слова которого цитирует его пресс-служба.

Вице-премьер Максим Акимов со своей стороны отметил, что «на территориях, где не работают операторы общероссийского масштаба», ситуация тоже медленно исправляется. «В частности, в Республике Крым и Севастополе плата за входящие звонки также обнуляется. Это существенно повысит привлекательность, и будет способствовать росту потока», – заверил он.

Акимов также уточнил, что сейчас идет работа по поэтапной отмене роуминга между странами союза – Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Россией.

Напомним, 17 июля 2017 года ФАС обязала операторов «большой четверки» в течение двух недель изменить тарифы на услуги связи в поездках. Ведомство указало, что взимание дополнительной платы с абонентов за услуги связи при путешествиях по России необоснованно и предписало перейти к единым ценам. Речь шла об устранении наценок как во внутрисетевом роуминге (когда человек в другом регионе обслуживается в сети своего оператора), так и в национальном (когда домашнего оператора на территории, куда приехал абонент, нет).

После того как операторы заявили о технической невозможности выполнить предписание, в ведомстве согласились сдвинуть сроки отмены роуминга на 2018 год.

В конце декабря 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому с 1 июня 2019 года оператор мобильной связи в своей сети устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, в каком российском регионе тот находится.

Напомним, крупные российские операторы до сих пор не работают в Крыму, опасаясь попасть под западные санкции. В результате россиянам во время поездки на полуостров приходится переплачивать. В Крыму услуги связи предоставляют компании «К-Телеком» (бренд Win-mobile), «КТК-Телеком» («Волна мобайл»), «Крымтелеком» и «Севтелеком». В мае местные операторы мобильной связи заявили, что готовы к отмене национального роуминга на территории Крыма с 1 июня.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.05.19

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