Смерчи и торнадо: московский регион оказался перед угрозой разрушительных катаклизмов

На Москву после периода аномальной жары могут обрушиться торнадо, смерчи и шквалистый ветер. Об этом сообщил заместитель директора Института физики атмосферы им. А.Обухова Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

В интервью агентству «Москва» эксперт обратил внимание, что конец мая и начало июня – один из наиболее опасных периодов с точки зрения подобных катаклизмов. «Сейчас у нас еще достаточно влажная земля, и такой период жары приведет к сильному испарению и накоплению влаги в атмосфере. То есть, атмосфера накопит больше скрытой энергии, которая может выделиться в случае прихода холодного фронта, и могут сформироваться торнадо, смерчи, шквалы. Такой период жары, безусловно, повысит вероятность формирования шквалов», – считает Семенов.

По его оценке, угроза таких бедствий будет сохраняться в течение всего лета, если жара установится более, чем на 10 дней. «Если устанавливается блокирующий антициклон, когда в течение десяти-двадцати дней атмосфера прогревается, земля прогревается, испарение растет, тогда смена погоды часто сопровождается торнадо, как, например, в Европе. Вероятность возникновения таких явлений остается вплоть до сентября-октября, когда похолодает и атмосфера станет более устойчивой», – прогнозирует Семенов.

Напомним, ранее в Гидрометцентре РФ предупредили, что Москве и европейской части России конец весны будет по-летнему жаркий. Среда, 29 мая, станет самым теплым днем на этой неделе – в столице столбик термометра поднимется до + 30…32°, по области – до 27…32 градусов. Июнь же, по данным синоптиков, начнется с дождей, в регионе сохранится теплая и влажная погода.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.05.19

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