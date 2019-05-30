Программа «Московское долголетие» будет представлена на Форуме социальных инноваций регионов

Форум пройдет в столице в июне. Это крупнейшая дискуссионная площадка, где представители органов власти, волонтеры и эксперты обсуждают развитие социальной сферы, обмениваются опытом и знакомятся с лучшими практиками социальной работы в стране. Столица представит на Форуме программу «Московское долголетие».

«В нашей культуре принято было считать, что как только человек выходит на пенсию, его интересы ограничиваются телевизором, внуками и дачей. Отчасти так и было, но сейчас менталитет меняется, и наши мамы, например, не будут сидеть на лавочке. У людей старшего поколения все более востребованными становятся различные мастер-классы, обучающие и развивающие программы. В 2014 году по инициативе жителей Мещанского района в стенах Высшей школы экономики запущен проект «Активное долголетие», который затем был поддержан мэрией Москвы», – рассказала проректор ВШЭ, куратор программы Валерия Касамара. Именно эта инициатива стала основой программы мэра Москвы «Московское долголетие», которая стартовала весной 2018 года по всей столице.

В марте 2019 года «Московскому долголетию» исполнился год, и мэр столицы Сергей Собянин обратился к Президенту РФ Владимиру Путину с предложением вывести программу на федеральный уровень. Валерия Касамара также входит в Экспертный совет будущей федеральной программы и руководит разработкой методических рекомендаций и выработкой стандартов программ обучения для пожилых людей.

За время работы «Московского долголетия» его участниками стали свыше 200 тысяч жителей столицы. Участники – москвичи предпенсионного и пенсионного возраста – могут выбрать себе занятие по душе – танцы, гимнастику, скандинавскую ходьбу, шахматы, рисование, занятия по вокалу и актерскому мастерству и многое другое. В рамках программы в столице создано девять тысяч кружков и секций для горожан старшего возраста.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.05.19

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