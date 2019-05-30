Погода в московском регионе: объявлено грозовое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС, ожидается ливневой дождь, гроза и град при шквалистом усилении ветра с порывами 15 -20 метров в секунду.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в регионе сохранится очень теплая погода, к ней добавятся кратковременные дожди с грозами. Как отмечают синоптики, в пятницу, 31 мая, влияние влажного атмосферного фронта сохранится, что также обеспечит дождливую погоду – местами прогремят грозы с порывами ветра до 12-17 м/с. Максимальная температура 24…26° в мегаполисе и 23…28° в Подмосковье.

В субботу, 1 июня, без осадков, после полудня до 25°. В воскресенье, 2 июня, ночью без осадков и на пару градусов прохладнее. Днем местами опять ожидается кратковременный дождь, гроза и порывы ветра до 12-17 м/с. При этом максимальная температура составит 26°.

В понедельник, 3 июня, местами вновь возможен небольшой дождь и 20…25°. Во вторник, 4 июня, без осадков и 22…27°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.05.19

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