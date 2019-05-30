«Слишком высокомерные»: составлен рейтинг городов РФ, наиболее негативно настроенных к москвичам

Москву и её жителей больше всего не любят в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Казани. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют результаты федерального социологического опроса, проведённого независимым агентством ZOOM MARKET в мае 2019 года.

Россиянам задавали три вопроса: скажите, как Вы относитесь к столице и её жителям? За что Вы их любите или не любите? Вы бы хотели переехать на ПМЖ в Москву?

Далее следуют такие города как: Воронеж (4), Челябинск (5), Волгоград (6), Самара (7), Ростов-на-Дону (8), Пермь (9), Омск (10), Саратов (11) и Новосибирск (12).

Коммерческий директор агентства Андрей Штыров отметил, что по результатам опроса столицу и её жителей больше всего не любят за то, что: все деньги страны в Москве (56%), москвичи высокомерные и слишком высокого о себе мнения (24%), москвичи ленивые и не хотят работать (12%), москвичи не любят людей из других регионов (8%).

Переехать в Москву на ПМЖ хотят 67% жителей станы. Главной причиной переезда россияне указали «новые возможности». По мнению эксперта, эти «стереотипы» навязывают сериалы, видеоблоги и страницы в социальных сетях, в которых показана «красивая жизнь».

«Приезжайте в Москву и вы убедитесь, что в столице живут хорошие и добрые люди, как и в других регионах РФ», – уточнил Штыров.

Опрос проводился по методу личных интервью в 12 городах России. Общая выборка составила 1440 респондентов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.05.19

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