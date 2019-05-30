Организатор детского питания в Москве рассказал о конкуренции в данной сфере

Владелец нескольких компаний, специализирующих на школьном питании, Андрей Бутков в разговоре с корреспондентами «Известий» затронул очень актуальный на сегодняшний день вопрос. Он связан с организацией детского питания, а также возникающими в этой сфере трудностями.

Буткову принадлежат компании ООО «Социальное питание «Центр», КП «Альф» и ООО «Форпост», и он не понаслышке знает обо всех нюансах «школьной кухни». Трудности в области школьного питания, по его словам, существовали всегда. И если раньше наблюдалась нехватка продуктов надлежащего качества, то сейчас стоит проблема в поиске квалифицированного персонала, готового работать с детьми.

Кроме того, требования к безопасности блюд для школьников значительно разнятся с обслуживанием взрослых. Деятельность, которой занимается Бутков, регламентируется документами, которые в разы жестче санитарно-эпидемиологических требований. В пример он привел ситуацию с салатами и горячими блюдами – срок их реализации составляет всего 30 минут и 2 часа соответственно. Также важно помнить, что ряд продуктов, предназначенных для детей, просто недопустим для применения.

Бутков также развенчал миф о том, что рынок школьного питания столицы монополизирован. Существует большая конкуренция в борьбе на предоставление соответствующих услуг. Чтобы попасть в круг достойных поставщиков, нужно качественно выполнять свою работу и отвечать запросам заказчиков.

Предприниматель считает, что лично он с этой задачей справился. Его компании работают на рынке более 15 лет и могут похвастаться высоким уровнем предоставляемых услуг:

«Сам за себя говорит тот факт, что после воссоединения России и Крыма именно нас в 2015 году позвали заняться организацией питания в знаменитом «Артеке».

В целом, сферу организации питания Бутков называет отчасти неблагодарным делом. Однако для себя он определил, что лучшая награда – это спокойно делать свое дело.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.05.19

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