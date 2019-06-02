«Неизбежно»: Москву ожидают жаркие дни

В ближайшие дни в московском регионе установится аномально жаркая погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, начиная со вторника, европейская территория страны окажется в области высокого давления. «Устанавливается сухая, жаркая погода. При малооблачном небе солнце будет особенно активно. С понедельника не ожидаем ни капли осадков», – сказал синоптик в комментарии «Интерфаксу».

По его словам, понедельник в Москве будет еще относительно прохладным – всего +20...22 (ночью +10), что примерно соответствует норме для начала июня. Однако во вторник уже +24...26, а со среды до следующего воскресенья включительно – аномально жаркие для начала московского лета +27...31 градус.

Высокими будут и ночные температуры – +10...13 со вторника по четверг и выше +15 градусов, начиная с пятницы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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