В саду имени Баумана в День защиты детей прошел благотворительный инклюзивный фестиваль «Волшебный мир»

Фестиваль был организован студенческой благотворительной организацией «Открой глаза» НИУ ВШЭ. Студенты Вышки оказывают помощь особым детям, организуя для них образовательные и развлекательные программы. Цель фестиваля – помочь детям с особенностями развития полноценно интегрироваться в активную жизнь общества, найти друзей, а также привлечь внимание общественности к вопросу развития инклюзивного образования в стране.

Гостей ждали 12 тематических площадок, где каждый смог найти для себя что-то интересное: спортивные соревнования, мастер-классы по рисованию и каллиграфии, сбор гигантского конструктора или любимая всеми детьми игра в доктора.

«Зачем нужен День защиты детей», «Чем взрослый отличается от ребенка», – на эти и многие другие вопросы детей ответила проректор НИУ Высшая школа экономики Валерия Касамара, до этого прочитав лекцию их родителям и другим взрослым на тему: «Как помочь ребенку стать самостоятельным».

Во время лекции были затронуты ряд современных проблем воспитания и взаимодействия, вращающихся вокруг основного тезиса: нынешние дети и подростки совершенно не похожи на предыдущие поколения. «Мы – родители поколения «надо», дети – поколение «хочу-не хочу», – пояснила Касамара. По ее словам, существует еще одна проблема: современные родители росли в период дефицита и пытались дать своим детям все, что могли, «закормив» их и отбив желание чего-либо хотеть и к чему-либо стремиться. «Не надо давать детям все. В будущем у такого ребенка не будет как мотивации, так и радости от осуществления желания. Яркие эмоции – это психологическое здоровье, так дайте ему возможность захотеть сильно», – подытожила Касамара.

После этого она ответила на вопросы слушателей, например, стоит ли быть ребенку другом или воспитателем, как не воспитать ребенка инфантильным, учитывая проблемы безопасности в современном городе, как помочь выбрать дальнейшую специализацию.

Всего в Саду имени Баумана собралось более 5000 москвичей. Праздничную атмосферу создали выступления звёзд проекта «Голос» Гульшат Хамурзиной и Этери Бериашвили.

Фото предоставлено пресс-службой НИУ ВШЭ

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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