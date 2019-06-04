Фейковый скандал: Любовь Соболь обрушилась с новыми обвинениями на «Московский школьник»

Юрист Фонда борьбы с коррупцией обвинила комбинат питания «Московский школьник» в заражении детей, которое произошло в 2017 году в детском саду при школе № 1095.Однако сотрудники Роспотребнадзора прояснили ситуацию.

В сообщении говорится об истории, которая произошла осенью 2017 года – в детском саду у 10 детей возрастом до пяти лет была обнаружена высокая температура, рвота и диарея. Юрист ФБК Любовь Соболь утверждает, что всему виной – пища, которую в детсад привозила компания «Московский школьник». Однако для подтверждения своих слов Соболь предоставила документы, в которых указано, что у компании обнаружены исключительно мелкие нарушения: на производстве отсутствовала одна из необходимых раковин и тара для дозирования моющего средства. Стоит отметить, что данные факты никаким образом не могли отразиться на здоровье детей.

Продолжая нагнетать ситуацию, Соболь сообщила, что в том же 2017 году у нескольких сотрудников комбината питания оказались положительные результаты на дизентерию. Однако каждого сотрудника «Московского школьника» тщательно проверяют еще перед началом работы, а также после вступления в должность. Работники комбината сразу же прошли дополнительные обследования, которые показали, что титров шигеллы у них не обнаружено. К тому же они имеют все необходимые документы, подтверждающие наличие прививок и вакцин (имеется в распоряжении редакции).

Роспотребнадзор также не подтвердил, что инфекция передавалась пищевым путем, как утверждает Соболь. Более того, вероятно, дети могли заразиться от другого малыша, который являлся носителем заболевания.

Любовь Соболь также неоднократно говорила о том, что предприятие «Московский школьник» принадлежит петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. Однако данную информацию не раз опроверг, как директор «Московского школьника» Павел Панфилов, так и представители пресс-службы «Конкорда».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.06.19

Китайцы ищут в России спасение от торговой войны с США. / Роскачество обнаружило кишечную палочку в трети проверенного чая. / В Японии россиянин попал под арест за попытку запустить дрон. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»