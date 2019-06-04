«Сплошной экстрим!» Москва отметила Ураза-Байрам пробками и столпотворением в метро

Москва с размахом отметила один из главных праздников мусульман – Ураза-Байрам. Около 275 тысяч мусульман вышли сегодня к мечетям и на специальные площадки для совершения намазов, чтобы отметить окончание поста в священный месяц Рамадан. Часть улиц, прилегающих к мечетям, была закрыта для транспорта, как и некоторые станции метро.

С праздником верующих с утра поздравил президент РФ Владимир Путин. С глубоким удовлетворением он отметил, что «мусульманские организации вносят достойный вклад в развитие межрелигиозного и межнационального диалога, единение народов России, последовательно и решительно выступают против проявлений религиозной нетерпимости и экстремизма». Глава государства пожелал мусульманам мира, благополучия и всего наилучшего.

Всего в столице участие в праздновании Ураза-Байрама на городских площадках приняло 274 тысячи 700 мусульман, в Московской соборной мечети побывало 120 тысяч, отмечает агентство «Москва» со ссылкой на заместителя главы городского департамента национальной политики и межрегиональных связей Константина Блаженова.

Площадки для совершения намаза подготовили с вечера – территории были вымыты и огорожены. Улицы, прилегающие к мечетям, перекрыли еще ночью. Предупреждение со схемой перекрытия опубликовал Центр организации дорожного движения, сообщили об этом и группы автомобилистов в соцсетях.

В частности, как сообщали «Автомобилисты Москвы» в «Фейсбуке», до 11 часов закрывали улицы Дурова, Щепкина, Мещанской и Гиляровского, а также Капельском и Выползовом переулках. Невозможно было проехать также по Большой Татарской улице, Старому Толмачевскому переулку, Малому Татарскому переулку, Клементовскому переулку и Озерковскому переулку. С 06 до 08 утра закрывали движение на улице Кадырова и в Проектируемом проезде №6417.

Горожане в соцсетях отмечали, что станция метро Проспект Мира на кольцевой линии работала только на выход и пересадку, в районе Южное Бутово наблюдались 10-балльные пробки, а многие автомобилисты вообще оставили машины дома и добирались на работу на общественном транспорте – и были крайне возмущены давкой и духотой в метро.

Недовольство по поводу перекрытых в рабочий день улиц и столпотворения в метро москвичи традиционно высказывают в соцсетях. «Проблема не в том, что они молятся, а в куче проблем создаваемых из-за этих праздников половине города», – поясняет Александр К. в «Фейсбуке». «Любые религиозные праздники любых конфессий должны отмечаться, только дома и в тишине», – считает Мария К. «Для всех окружающих – сплошной экстрим. Может, не стоит свои хотелки ставить впереди всего и всех?» – возмущается Михаил С. «Вот вам и светское государство», – констатировала Ольга М.

Мусульмане, между тем, в соцсетях с воодушевлением поздравляют друг друга с праздником, желают мира, добра, процветания и любви.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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