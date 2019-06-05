Петербургский бизнесмен Пригожин подаст иск против Соболь за порочащее репутацию высказывание

Стало известно о намерении петербургского бизнесмена Евгения Пригожина подать в суд на активистку так называемого ФБК Любовь Соболь.

Как показывает практика, вести дело о защите чести, достоинства и деловой репутации зачастую бывает сложно. Потому что сами по себе высказывания, создающие у читателя ложное впечатление, законом не наказуемы. Однако Любовь Соболь допустила грубую ошибку. Среди множества нападок в адрес предпринимателя она допустила высказывание, за которое её можно привлечь. Оно прозвучало в эфире передачи «A-team» на «Эхе Москвы».

Юристы компании «Конкорд» настроены позитивно, отмечая, что иск имеет хорошие перспективы. В данный момент они готовят материалы для передачи дела в суд.

Ранее Мещанский районный суд Москвы приостановил рассмотрение поданного Любовью Соболь коллективного иска к «Конкорду». Суд обосновал свое решение тем, что дело не подлежит рассмотрению «до разрешения другого в гражданском, уголовном или административном производстве, а также дела об административном правонарушении».

Под «другим» подразумевается коллективный иск, который Соболь подала еще 15 апреля. Его рассмотрение тоже было приостановлено.

Ранее, как сообщалось в СМИ, Любовь Соболь и Алексей Навальный безуспешно пытались вымогать у Евгения Пригожина 300 млн рублей в обмен на прекращение нападок на его предприятие. Бизнесмен ответил категорическим отказом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.06.19

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