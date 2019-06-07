Настоящее пекло: Москва бьет 30-летние жаркие рекорды

В Москве сегодня может быть побит 30-летний рекорд высокой температуры. Об этом сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Облачно, без осадков, 30-32°. Рекорд 7 июня был 32,7° в 1988 году. Маловероятно, но можем побить (этот рекорд)», – цитирует метеоролога РИА «Новости».

Как отмечают синоптики, субтропическая жара в Центральной России в выходные дни будет усиливаться. Температурный фон на этой неделе на 7-8 градусов выше климатической нормы. Даже в ночные часы воздух не будет остывать ниже +15…+17°. Согласно прогнозу, в выходные дни, 8 и 9 июня, воздух в столичном регионе прогреется до 33°. Температура воды в Москве-реке у Звенигорода составит 19°.

В начале следующей недели местами ожидаются кратковременные дожди, которые немного собьют зной. В понедельник, 10 июня, максимальная температура прогнозируется в пределах 24…29°, во вторник, 11 июня, 25…30°. Индекс ультрафиолетовой облученности (УФ) находится в интервале 6-8, что означает, что потенциальная опасность для кожи и глаз человека «высокая» и «очень высокая».

Метеорологи обращают внимание, что такая жара в начале июня в среднем случается не чаще одного раза в четверть века. Так, за последние 71 год 7 июня столбики термометра лишь дважды пересекали отметку 30° в 2014 и 1988 году, 8 июня 30-градусной жары не было с 1948 года, а 9 июня метеорологи зафиксировали 31° только однажды – в 1999 году.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.06.19

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