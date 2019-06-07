Предприниматель Пригожин выступил с резкой критикой действий Соболь против беременной Симоньян

Пресс-служба петербургской компании «Конкорд», которой владеет бизнесмен Евгений Пригожин, опубликовала сообщение в социальной сети «ВКонтакте». Владелец организации выступил с жестким осуждением действий Любови Соболь, накинувшейся с агрессивными расспросами на беременную Маргариту Симоньян.

Из текста публикации следует, что Пригожин крайне возмущен поведением Соболь. Он предложил «юристу» ФБК и её соратникам атаковать лично его. Также он сообщил адрес, по которому можно это сделать.

«Соболь и так называемому ФБК, любым журналистам и активистам из демшизоидной тусовки, а также другим группам либерастов предлагаем проявлять агрессию не в адрес Синмоньян, а лично против Пригожина», – говорится в заявлении.

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Стоит напомнить, что ранее, 6 июня, Любовь Соболь подкараулила главного редактора RT Маргариту Симоньян в коридоре радиостанции «Эхо Москвы», которая была приглашена для участия в одном из эфиров. Однако «юрист» ФБК Соболь, подкараулив Симоньян, стала в агрессивной форме требовать ответить на ряд вопросов. В результате нервной встряски беременной Симоньян стало плохо, и её увезли в больницу с угрозой выкидыша.

Соболь баллотируется в Мосгордуму. Сейчас ей нужно собрать 5 тысяч подписей москвичей, чтобы преодолеть муниципальный фильтр. В этой ситуации «юрист» ФБК, судя по всему, любыми путями пытается привлечь интерес к своей персоне.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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