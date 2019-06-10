Путину предложат вернуть норму сталинского уголовно-процессуального кодекса

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова намерена предложить главе государства Владимиру Путину вернуть в уголовно-процессуальный кодекс норму, которая существовала до 1937 года. Об этом омбудсмен сообщила сегодня на встрече с президентом РФ.

Москалькова обратила внимание, что на фоне общего снижения обращений граждан расстраивает то, что большое количество жалоб связано с тем, что люди не могут добиться возбуждения уголовного дела. «Есть случаи, когда на протяжении многих лет (два года, пять лет) проверяются обстоятельства по заявлению, отказывается в возбуждении уголовного дела, прокурор отменяет эти постановления, тем не менее следователь не выполняет эти рекомендации, и когда возбуждается уголовное дело, доказательная база потеряна», – отметила Москалькова, слова которой цитирует пресс-служба Кремля

Омбудсмен уточнила, что это не только внутрироссийская проблема. «В других государствах тоже сталкивались с такими ситуациями и изменили Уголовно-процессуальный кодекс – в Казахстане, Молдове, в других государствах, – когда отказались вообще от постановления о возбуждении уголовного дела. Как только зарегистрировано преступление, с этого момента начинается сбор доказательств, то есть полностью уголовно-процессуальная деятельность. Кстати, и у нас в России такая система была введена в 1864 году и просуществовала до 1937 года», – доложила она главе государства.

Москалькова в этой связи также сообщила, что ее аппарат начинает большой мониторинг и намерен «обращаться просьбой поддержать, попробовать пересмотреть стадию возбуждения уголовного дела, а может быть, не только стадию возбуждения уголовного дела, но и связанную с ней проверку этих обстоятельств, с тем чтобы защитить интересы потерпевшего».

«Если уголовное дело не возбуждается, потерпевший не может рассчитывать на сатисфакцию, возмещение вреда, поиск преступников. И это, конечно, нарушает конституционное право на доступ к правосудию», – заключила Москалькова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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