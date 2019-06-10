СМИ: Юрист «ФБК» Любовь Соболь инсценировала нападение на мужа ради повышения в должности

Вокруг сотрудницы «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Любови Соболь разгорается новый скандал. Журналисты РИА ФАН провели расследование и выяснили, что претендент на депутатское место в Московского городской думе могла решиться на инсценировку нападения на собственного мужа, чтобы получить одобрение и повышение по должности от своего шефа – скандального блогера Алексея Навального.

Соболь баллотируется в Мосгордуму от 43-го избирательного округа столицы. Хотя агитационная кампания только началась, но её волонтеры уже давно разносят рекламные материалы по домам потенциальных избирателей.

Источник: riafan.ru

Правда, такая работа не дает никаких плодов: настоящей программы, судя по публикациям в СМИ и отзывам наблюдателей, у Соболь нет. Все её обещания, так или иначе, крутятся вокруг двух пунктов. Соперничая по округу с известным политиком Сергеем Митрохиным и общественным деятелем Анной Федермессер, Соболь, первым делом, собирается бороться с фракционным большинством «Единой России». Правда, девушку-юриста, видимо, не предупредили, что на этих выборах «ЕР» будет поддерживать самовыдвиженцев, чтобы МГД была более гибкой и более отзывчивой на нужды москвичей.

Второй пункт её программы сводится к противостоянию ФБК и холдинга «Конкорд» петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. При этом москвичам непонятно, каким образом «разборки» фонда с бизнесменом из северной столицы помогут Соболь защищать их интересы в Мосгордуме.

История нападок Соболь на Пригожина началась еще в 2016 году. Тогда на её мужа Сергея Мохова якобы было совершенно нападение. Естественно, «ФБК» обвинил в этом петербургского бизнесмена.

Источник: riafan.ru

Соболь утверждала это публично, хотя полиция отказала её супругу в возбуждении уголовного дела, но юрист тоже интерпретировала эти события как давление на себя и свою семью. Навальный поддержал Соболь в этом деле и помог ей обратиться в Европейский суд по правам человека. Но и там у блогера и его юристки ничего не вышло.

Источник: riafan.ru

Как отмечают журналисты, нападение на Мохова – предельно «мутная» история. Из документов по делу, полученных от источника ФАН в правоохранительных органах, следует, что сам Мохов связал этот инцидент с «ритуальщиками», как он их сам назвал на своей страничке в Facebook.

Источник: riafan.ru

После проверки состояния здоровья Мохова выяснилось, что вреда ему нанесено не было. Поэтому у полиции не было основания возбуждать уголовное дело по этому заявлению.

Источник: riafan.ru

Позже выяснилось, что фальшивое нападение было действительно инсценировано. Источник ФАН в штабе Навального сообщил, что провокацию организовали с одной единственной целью – создать для Соболь образ врага. Только для этого, как получается, и был разыгран спектакль с нападением на ее мужа. А заказчиком «зверского покушения», естественно, сделали Евгения Пригожина. С тех пор это происшествие уже забылось, но Навальный и Соболь вспоминают про него время от времени.

Как известно, история циклична и некоторые её эпизоды повторяются. И Мохов снова заявил о том, что за ним следят, причем именно по той же схеме, что и два года назад. Со слов мужа Соболь, за ним постоянно следует белый автомобиль, из которого за ним следят два человека восточной внешности. В 2016 году он описывал похожую историю.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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