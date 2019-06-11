Страна одного человека: «государственная ткань Молдавии начинает рассыпаться»

Политический кризис в Молдавии угрожает уничтожить «государственная ткань» республики. Как считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, происходящее нужно оценивать не с точки зрения противостояния России и Запада на постсоветском пространстве, а как следствие внутреннего кризиса государства, которое оказалось под властью хозяина-олигарха. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперт высказал накануне на Примаковских чтениях в Москве.

Лукьянов обратил внимание, что после развала СССР большинство событий на постсоветском пространстве принято оценивать с точки зрения конфронтации России и Запада. «Новая эпоха либерального порядка начиналась с концом «холодной войны» с исчезновением коммунистического блока и с распространением европейской модели на восток. Сегодня, как мне кажется, именно здесь начинают происходить очень интересные события. Мы все привыкли к тому, что все события в этих республиках происходят в результате того, что есть некая геополитическая борьба – с одной стороны Россия со своими интересами, с другой – Европейский союз», – сказал Лукьянов.

«В эти дни мы наблюдаем кризис в замечательной небольшой стране Молдова. То, что сейчас там происходит, начинают по инерции воспринимать таким образом», – отметил он.

Между тем, по его оценке, такой подход не совсем верен. «На мой взгляд, Молдова и ряд других стран, которые возникли после конца коммунизма, сталкиваются с другими процессами. Государственная ткань начинает рассыпаться по внутренним причинам», – считает Лукьянов.

Он пояснил, что сегодня в Молдавии сформировался «фарсовый вариант» государственного управления. «Один человек приватизировал государство (речь идет об олигархе Владимире Плахотнюке, прим. «НД»). Ему все равно – у него нет убеждений, взглядов, он занимается реализацией своих интересов и все», – подчеркнул эксперт.

С его точки зрения, возникновение «странной коалиции» между откровенно пророссийской и проевропейской партиями доказывает обособленность процессов от геополитики. «Коалиция только для того, чтобы попытаться вернуть государству институты хоть какие-нибудь. Кстати, совершенно не факт, что это получится сделать», – отметил Лукьянов.

При этом он выразил уверенность, что такая ситуация характерна не только для Молдавии. «Многие государства, которые появились и вышли на арену после распада СССР и коммунистического блока, были признаны государствами по факту возникновения. Эти 30 лет они каким-то образом развивались. Сейчас наступает момент, когда они должны доказать свою состоятельность, способностью развиваться, а не тем, что они формально являются государствами ООН. Надеюсь, что все докажут, но это потребует изменения модели развития в очень многих странах», – сказал Лукьянов.

Напомним, политическая обстановка в Молдавии обострилась несколько дней назад. 8 июня Партия социалистов, которую часто называют пророссийской, и проевропейский блок ACUM сформировали коалицию и новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, так как формирование нового кабмина должно было завершиться 7 июня. В результате КС назначил вице-председателя Демократической партии, которой руководит Плахотнюк, Павла Филипа врио президента, чтобы он распустил парламент и назначил досрочные выборы.

9 июня, коалиционный молдавский парламент принял декларацию, в которой назначение Филипа признается незаконным. Также депутаты призвали силовые структуры «не подчиняться приказам узурпаторов и перейти на сторону законной власти – парламента, правительства и президента».

Отстраненный по решению КС президент республики Игорь Додонне исключил, что одним из вероятных сценариев развития событий может стать силовой захват власти.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.06.19

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