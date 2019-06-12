Праздник там, где деньги дают: Соболь уехала в Бонн за спонсорской помощью Ходорковского

Юрист «Фонда борьбы с коррупцией» и кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь проигнорировала празднование Дня России, улетев в Германию на церемонию вручения премии Бориса Немцова. Приглашение на одну из крупнейших оппозиционных «сходок» ей передала Жанна Немцова, передает ФАН.

Как отмечает издание, в День России так называемая либеральная оппозиция традиционно проводит шествия и митинги, обсуждая проблемы и перспективы России. При этом, как показывает развитие событий, Соболь только на словах вносит свой вклад в создание «прекрасной России будущего», а в действительности вместо участия в мероприятиях улетела в немецкий город Бонн.

Журналисты Федерального агентства новостей встретились с юристом ФБК в аэропорту и спросили ее, почему она покидает страну в День России и на какие деньги живет? Ответа не дождались, хотя столичные избиратели заинтересовались последним вопросом после публикации расследования ФАН об имуществе семьи Соболь на сумму более 51 млн рублей.

По версии журналистов, Соболь могла улететь в Германию по двум причинам. В первом случае она пытается завязать выгодные знакомства, которые помогут ей пройти в Мосгордуму. Во втором – встретиться с представителями опального олигарха Михаила Ходорковского, состоящего в совете фонда Бориса Немцова, чтобы обсудить вопросы сотрудничества.

Как предполагает издание, Соболь нужны деньги, чтобы получить мандат Мосгордумы: скандалы, которые преследуют ее отца Эдуарда Феденева, мужа Сергея Мохова и близких друзей, вероятно, оттолкнули от нее большинство соратников.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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