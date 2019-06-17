На Москву снова надвигается жара

В московский регион возвращается жара. Синоптики прогнозируют, что уже в среду температура воздуха в Москве и Подмосковье достигнет 30 градусов, а превышение среднесуточной температуры над нормой составит 6-7 градусов.

Согласно данным Гидрометцентра России, прошедшие 16 дней июня оказались теплее климатической нормы почти на 4 градуса, при этом осадков выпало лишь 16% от месячной нормы. Между тем, до конца этой недели в столице все же пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха будет повышаться.

Завтра, 18 июня, в отдельных районах столицы пройдет дождь, возможна гроза, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха составит 25-27 градусов.

В четверг и пятницу осадков ни в Москве, ни в Подмосковье не ожидается, в столичном регионе установится жаркая погода – до 29 градусов в городе и до 30 по области. 21 и 22 июня синоптики прогнозируют небольшие кратковременные дожди при 30 градусах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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