До 15 лет колонии: Путин подписал закон о «пьяных» ДТП

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовного наказания за «пьяные» ДТП. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий документ опубликован на сайте официальной правовой информации.

Согласно утвержденным поправкам, отныне пьяному водителю за причинение тяжкого вреда здоровью грозит от 3 до 7 лет лишения свободы (ранее предполагалось наказание до 4 лет лишения свободы). В случае гибели человека вводится ответственность в виде лишения свободы от 5 до 12 лет лишения свободы (до принятия закона – от 2 до 7 лет).

Если в ДТП погибли двое и более лиц, виновник будет наказан лишением свободы на срок от 8 до 15 лет (ранее – от 4 до 9 лет).

Как сообщал «Новый День», соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 10 апреля. Как отмечал глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов документа Василий Пискарев, «меры ответственности не сдерживают водителей от искушения сесть за руль будучи нетрезвым». «Нужно принимать жесткие меры реагирования, чтобы защитить наших граждан, уберечь людей от гибели на дорогах и наказать виновных», – заявлял тогда парламентарий, обращая внимание, что ежегодно под колесами машин, за рулем которых находятся пьяные водители, гибнет более 4 тысяч человек, более 20 тысяч становятся инвалидами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.06.19

Намечается новый бензиновый кризис: Медведев поручил разобраться. / В Москве сорван отдых детей: следственный комитет начал проверку. / «Хорошего мало»: в небе над Москвой «столкнутся» Марс и Меркурий. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»