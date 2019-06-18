Эксперты вычислили продолжительность жизни малого и среднего бизнеса в России

Более 70% компаний, которые относятся к малому и среднему бизнесу, живут в России три полных года и более. Однако при этом наблюдается колоссальный разброс показателей в зависимости от региона регистрации и сферы деятельности. Об этом говорится в докладе аналитиков проекта «СберДанные», который поступил в редакцию РИА «Новый День».

Главные «долгожители» в малом и среднем бизнесе, способные работать более 3 лет, отмечены в обеих столицах, а также на Камчатке и Чукотке. При этом ожидаемые сроки жизни предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) максимальные на Дальнем Востоке (порядка 37 месяцев на выборке в 40 месяцев.). Аналитики предполагают, что на этом рубеже европейская часть отстает, поскольку многие перерегистрируют предприятия, чтобы избежать плановых проверок. Благодаря специфике законодательства новые компании сталкиваются с ними меньше. Часть из них, как предполагают эксперты, фирмы-однодневки. Согласно статистике «СберДанные», в среднем в России ежемесячно появляется 56 тысяч новых активных бизнесов, а 28 тысяч – прекращают операции.

Наиболее жизнеспособными оказались компании, осуществляющие деятельность в области здравоохранения (94 из 100 предприятий продолжают работать на рынке более трех лет). В верхних строках рейтинга – те направления, где требуются значительные капитальные инвестиции: металлургия, добывающая промышленность, энергетика.

Менее устойчивым на горизонте 36 месяцев оказался бизнес в сфере сухопутного транспорта. За первое полугодие деятельности закрывается 8,7% компаний, до возраста трех лет доживают лишь 58,4%, что на 12 процентных пунктов ниже среднего показателя по всем группам ОКВЭД.

В сфере строительства 11,5% регистрируемых компаний прекращают деятельность уже в течение полугода. Похожий уровень «смертности» отмечается и в небанковском финансовом секторе, рекламе, отдельных направлениях розничной торговли.

Однако после закрытия юридического лица россияне чаще всего продолжают вести бизнес. Почти 20% граждан, которые когда-либо открывали собственное дело, регистрировали более одного юрлица. 16% активных предпринимателей – акционеры более чем одного предприятия, 1% имеют пять компаний и больше. По оценкам «СберДанных», рекордом стало участие одного человека сразу в 167 юридических лицах, все они работают и сегодня.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.06.19

Экс-президента УЕФА Платини арестовали по делу о коррупционном сговоре. / Экономика России «тормозит»: выпуск товаров и расходы россиян сокращаются. / Минэкономразвития предлагает изымать у собственников земли за нескошенную траву. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»