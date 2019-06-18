Росстат заметил снижение объемов промышленного производства

По итогам мая промышленное производство в России приостановило рост, а по сравнению с апрелем этот показатель снизился сразу на 2,1%, а с исключением сезонного фактора – на 0,8%. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

По данным ведомства, в мае по сравнению с прошлогодним уровнем снизилась добыча угля на 1,7%, а объем поступившей на переработку нефти сократился на 9,2%. На 5,1% упало производство мяса птицы и субпродуктов, а также маргарина (на 14%), сырого молока (на 1,4%), муки (на 5,1%), хлеба недлительного хранения (на 3,9%).

Вместе с тем отмечено снижение, в том числе, выпуска сигарет (-14,5%), трикотажных и вязаных чулочно-насочных изделий (-15,3%) и ряда другой продукции. Судя по расчетам Росстата, упало и производство дизельного топлива – на 8,4%.

В ведомстве также уточнили, что в целом по итогам пяти месяцев 2019 года рост промпроизводства в России составил 2,4% в годовом выражении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.06.19

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