В российском мороженом нашли кишечную палочку и пальмовое масло

В мороженом российских производителей нашли кишечную палочку и пальмовое масло – зато не смогли найти шоколада и молока. Из семи образцов эскимо, изученных экспертами Росконтроля, три вообще не прошли проверку.

Как сообщили в пресс-службе Росконтроля, для анализа в магазинах было закуплено эскимо брендов «Свитлогорье», «Выбор Кремля», «Вологодский пломбир», «Коровка из Кореновки», «Снежное лакомство», «Чистая линия» и «ГОСТОВский пломбир». Все производители на этикетках указали, что продукт изготовлен по ГОСТ – однако оказалось, что это не всегда соответствует действительности.

Сначала эксперты проверили мороженое на содержание молочного жира, массовая доля которого в пломбире должна составлять не менее 12%. Называть пломбиром продукт с заменителем молочного жира по техрегламенту нельзя. На этом этапе забраковано было мороженое «Снежное лакомство», молочная часть которого содержит не менее 70% немолочного жира – заменителя молочного жира на основе пальмового масла. Остальные образцы сделаны из молока. При этом оказалось, что «Снежное лакомство» провалило и тест на взбитость, которая также не соответствовала техрегламенту. Претензии по этому показателю у экспертов возникли и к «ГОСТОВскому пломбиру».

Глазурь для эскимо производитель может изготовить из чего угодно, четких правил и норм для нее нет. Однако, как отмечают в Роскачестве, на этикетке должен быть указан достоверный состав. Российские производители и тут слукавили: из 7 изготовителей четверо назвали свое мороженое «Эскимо в шоколадной глазури»: это «Вологодский пломбир», «Коровка из Кореновки», «Чистая линия» и «Снежное лакомство». Но выяснилось, что шоколада там нет и в помине. Правда, на упаковке «Чистой линии» и «Снежном лакомстве» честно указано, из чего сделана «шоколадная глазурь». А вот производители «Вологодского пломбира» и «Коровки из Кореновки» предпочли скрыть правду. Их глазурь сделана на основе пальмового и кокосового масла.

При этом самым, пожалуй, опасным признано эскимо «Вологодский пломбир». В нем эксперты нашли превышение в 2,5 раза допустимого количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микрорганизмов, а кроме того – бактерию кишечной палочки. Как пояснила специалист экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Елена Менячихина, это является признаком фекального загрязнения. «В основном наличие БГКП свидетельствует об общем санитарном состоянии производства, в том числе и о чистоте оборудования, – отметила эксперт. – Также стоит взять во внимание качество сырья, попадающего на предприятие, оно может быть загрязнено данными бактериями».

В итоге проверку – хоть и с некоторыми замечаниями – прошли лишь четыре образца эскимо: это «Свитлогорье», «Выбор Кремля», «Чистая линия» и «ГОСТОВский пломбир». В «черном списке» оказались «Вологодский пломбир», «Снежное лакомство» и «Коровка из Кореновки».

По данным из открытых источников, производителем «Вологодского пломбира» является ООО «Вологодское мороженое» (правопреемник ООО «Айсберри Групп»). Учредителем компании, согласно ЕГРЮЛ, выступает «Райзвуд Холдингс ЛТД» (Лимассол, Кипр).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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