Синоптики вычислили, когда спадет жара в московском регионе

В Москве с началом 21 июня астрономического лета в московском регионе кроткие ночи будут очень теплыми, а самые длинные дни – жаркими. Согласно выводам специалистов Гидрометцентра России, высокий антициклон обеспечит жаркую погоду, пик которой придется на субботу. По прогнозу синоптиков, с началом новой недели пройдут освежающие кратковременные дожди.

В пятницу, 21 июня, ожидается 29…31° в мегаполисе и 26…31° в Подмосковье. Суббота, 22 июня, станет самым жарким днем. Воздух прогреется до 30…32° в столице и 28…33° в Подмосковье. Ближе к вечеру, из-за влияния атмосферных фронтов северных циклонов, местами возможны кратковременные дожди и грозы с порывами ветра до 12-17 метров в секунду.

В ночь на 23 июня, также ожидается кратковременный дождь и гроза. Днем местами возможен небольшой кратковременный дождь, температура вернется к более комфортным 25…27° в столице и 23…28° в Подмосковье.

В понедельник, 24 июня, ночью уже прогнозируется 11…16°, днем – 21…26°, во вторник, 25 июня, ночью будет 9…14°, днем – всего 19…24°. Местами ожидаются кратковременные дожди.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.06.19

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