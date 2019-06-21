Русский мир стремительно вымирает

Русский язык стремительно сокращает число носителей – сейчас во всем мире осталось лишь 270 тысяч соотечественников, которые на нем говорят. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий в ходе заседания «круглого стола» на тему «Совершенствование стратегии правовой защиты российских граждан за рубежом».

Парламентарий отметил, что в русских семьях, проживающих за рубежом, дети зачастую говорят уже на иностранных языках. «Их дети уже для русского мира потеряны, они уже не являются частицей русского мира. Они говорят на ломаном русском и только в семье», – сообщил он.

Проблемой Слуцкий назвал закрытие русских школ за рубежом. В частности, напомнил он, только в восточной части Украины с 2008 по 2013 год закрылось 650 русских школ. При этом открываются таких учебных заведений по всему миру единицы. «В 1989 году 350 млн человек говорили на русском языке, сейчас – 270 млн. Ни один язык не исчезал с лица планеты так быстро, как русский», – подытожил депутат.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.06.19

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