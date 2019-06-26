Основной источник локальных конфликтов – некомпетентность местной власти: чиновникам посоветовали «сменить» сознание

Проблемы благоустройства и реновации российских регионов стали основными темами обсуждения на первом заседании экспертного клуба «Волга», который прошел в Казани. Согласно выводам политологов, конфликтность многих проектов происходит из-за отсутствия диалога с обществом и некомпетентности чиновников, которым придется менять сознание.

Федеральные и региональные эксперты обсудили тему «Соучастие жителей как фактор качественного развития городской среды» и рассмотрели опыт Татарстана в реализации программ по благоустройству общественных пространств и придомовых территорий. Среди приглашенных экспертов – президент Российской Ассоциации политконсультантов Алексей Куртов, директор ВЦИОМ Валерий Федоров, представитель комитета по политическим технологиям Российской Ассоциации по связям с общественностью, политтехнолог Алексей Васильев, а также президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, президент национальной лиги по связям бизнеса и государства (GR-лига), российский политтехнолог Марат Баширов.

Вопросы развития городских территорий, реконструкции, застройки и реновации для многих регионов России при всей их важности пока еще довольно опасная «terraincognita» – решать их необходимо, а вот верно и эффективно выстроить диалог власти, населения и экспертов удается далеко не везде, что и провоцирует громкие скандалы.

Запрос на диалог с властью

Михаил Виноградов считает, что запрос на диалог в обществе в отношении городских пространств есть, но это не значит, что люди всегда точно знают, чего они хотят: «Большинство успешных проектов реализуются без запроса жителей – люди не особо сами чего-то хотят, ценно для горожан не удовлетворение базовых потребностей, а дополненная реальность, красивая сказка вроде «бонусов» в виде нового парка или сквера». Государство в этой конструкции выступает в роли своеобразного консьерж-сервиса, но эту функцию нужно уметь выполнять качественно.

Представители общественных организаций со своей стороны заявили, что им важны реальные консультации властей с населением – не бутафорские, а с полным выяснением позиций. Архитекторы считают, что лучшие проекты, оцененные обществом постфактум, получались в тех случаях, когда такие консультации были минимальны. Представители сферы социологии и политтехнологий подчеркивали важность переосмысления отношения к самому формату дискуссий: поиску лучших практик донесения своих идей до жителей и качественная обратная связь, умению найти компромисс между носителями разных представлений о прекрасном в части комфортной среды – своего рода «социальный дизайн».

Алексей Куртов считает, что необходимо учитывать несколько аспектов. «Важно говорить с людьми на их языке – не о том, сколько денег будет вложено в объект, а для чего он людям, чем он полезен именно им», – отметил эксперт и обратил внимание, что последнюю четверть века Россия переживает массовый переход людей из пригородов и сел в мегаполисы. Но этих переселенцев никто не учит жить в городах, отчего и появляется много разных представлений среди «старых и новых» горожан: кому-то надо кафе, кому-то музей, а кто-то мечтает о сельском клубе… «Неумение пользоваться пространством вокруг нас приводит к конфликтам», – подчеркнул Куртов.

Тем не менее, успешные кейсы есть – и во многом это проектные стратегические решения. Так, удачным оказался подход к определению судьбы старинного здания ижевского оружейного завода: был найден баланс интересов – устроить там Суворовское училище. Идеальный пример учета всех мнений интересантов: ставится на баланс минобороны, появляется новое учебное заведение, продолжение оружейного кластера в Ижевске, создание нового безопасного места в центре города.

«Надо отметить, сейчас множество регионов и губернаторов используют креативный ресурс лидеров мнений – словом «стратегическая сессия» уже никого не удивишь, и это радует. От гипотетических дискуссий о далеком будущем специалисты перешли к решению реальных проблем нашего времени. Надо отдать должное в формировании этой культуры АСИ с их «Точками кипения», экспертным сообществам и кадровому конкурсу «Лидеры России», региональным его репликам. Сейчас лучшие мозги «кипят» по всей России, и это кипение дает результат, – считает эксперт по коммуникациям, член комитета по политтехнологиям РАСО Алена Август.

Рецептура успеха

В ходе дискуссии политтехнолог, член комитета по политтехнологиям РАСО Алексей Васильев обратил внимание на опыт Карелии. Там улучшение городской среды стало инструментом решения вопроса оптимизации социального самочувствия в регионе, главным образом через проект «Комфортная городская среда».

«Реализовывать надо те проекты, которые востребованы, выбраны самими жителями, – объяснял Васильев. – Логика проста: это движение должно быть ежегодным и соответствовать определенной этапности. Первое – заложить деньги в бюджет, второе – провести широкое общественное обсуждение, делать упор на визуальные формы, третье – вовремя разыграть конкурс, четвертое – реализовать их непосредственно к выборам, которые проходят в тех или иных муниципалитетах… И затем остается прекрасно отчитаться о проделанной работе. А люди ответят на это добрым отношением к власти. Сопутствующая история – это вовлечение людей, которые лояльны власти, которые номинируются на выборные должности, чтобы привязать их ко всем этим историям. Они обязательно должны быть инициаторами, реализаторами, защитниками интересов жителей…»

Проблемная социализация власти

Своим взглядом на роль власти и чиновников в организации процесса принятии решений внес политтехнолог, президент национальной лиги по связям бизнеса и государства (GR-лига) Марат Баширов. «Мы сегодня вступаем в период, когда власть должна социализироваться, научиться вести социальный диалог. Она этого делать не умеет. Локальный конфликт в Екатеринбурге отразился на всей стране. Локальный конфликт в Шиесе – а это, кстати, не очень большой мусорный полигон, который строится по современной технологии, приносит Архангельской области вполне приличные деньги, за которые любая европейская страна сегодня готова покупать мусор – становится всероссийской проблемой. Квалификация людей, работающих на низовом уровне, не соответствует современным задачам. Если мы хотим что-то менять в наших городах, если мы хотим сбалансированных решений, нам требуется менять сознание не горожан, а людей, которые работают в местных органах власти. Мы начинаем внедрять «цифру», но мы не учим их работать даже с социальными сетями. Взять любого чиновника – он гораздо менее продвинут, чем те, кто объединяется через мессенджеры при проведении митинга», – подчеркнул Баширов.

По оценке эксперта, у государства есть исключительное право на установление правил взаимоотношений разных социальных групп всех социальных институтов, как и право на контроль. Этим правом надо научиться пользоваться, аккумулируя частные интересы различных социальных групп в общественный интерес, обеспечивая баланс этих интересов. А для этого нужны четкие дорожные карты управления ситуацией, постоянный мониторинг и прогнозирование, оперативная обратная связь.

О том, что власть пока не всегда и не везде умеет разговаривать с людьми, особенно в конфликтных ситуациях, говорил и политтехнолог Игорь Минтусов. «Есть высокий уровень недоверия властями, когда в их действиях общество видит только подвох, обман, стремление предоставить преференции приближенным к ним коммерческим структурам или просто украсть у жителей их привычную среду обитания», – подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что не везде власти умеют разговаривать с недовольными на равных. «Власти воспринимают возражения со стороны жителей как возражение на поведение неразумных детей, которые якобы сами не знают, чего хотят, отчего и возражают. А власти якобы лучше знают, что им надо», – сказал Минтусов.

О чем говорить?

Руководитель казанского агентства Evolution Арина Судакова, команда которой разрабатывала в Татарстане проекты по модернизации парка им. Урицкого и благоустройства Иннополиса, отметила сложность построения диалога с общественностью. «Посещая различные социальные группы, мы начинаем заигрывать с населением, пытаемся выстроить с ними четкую связь, но при этом убиваем профессионализм архитекторов, которым доверили работу. Возникает вопрос: зачем мы, как государство, тратим огромные инвестиции в рамках образовательных программ наших архитекторов-урбанистов? Какова их роль и зачем они нам? Проект Evolution – парк «Шамсинур» в Альметьевске реализовывался без соучаствующего проектирования, и как итог – все довольны: вокруг парка на 20% выросла стоимость хрущевок, возник народный патруль в виде бабушек и прочее».

Марат Баширов отчасти согласился с Судаковой. «Чем ниже мы опускаемся, тем менее квалифицированным будет диалог. Но при этом мы не можем себе позволить не говорить с низом. Мы должны выстраивать многоуровневую систему диалога», – отметил эксперт.

В Татарстане это тоже непросто. По словам политолога Руслана Айсина, большая часть населения Казани – это выходцы из татарской сельской среды. «Здесь произошло столкновение двух начал – сельского менталитета и городского нетатарского. Татары всегда себя считали собственниками земли, а город – это все-таки лишение тебя земли, потому и борются за парки, общественные пространства. Это общественный запрос на наличие национального колорита в парках и скверах, например», обратил внимание он.

Впрочем, и в Казани есть примеры низовой инициативы, основанной на той новой культуре диалога, которая развивается в республике. Многое, по словам местных экспертов, изменилось, в том числе, и в силу развития современных парковых пространств, которыми занимается советник президента республики Наталья Фишман. «Люди чувствуют отклик на свои запросы, и это вдохновляет», – считает депутат Казанской городской Думы, генеральный директор АО «ТАТЭМ» Дмитрий Солуянов. – Многие казанцы любят гулять по парку «Белые цветы». А ведь не так давно тут была свалка мусора, заброшенные стройки, машины парковались как попало, а вечером по темному участку пройти было просто опасно. В 2017 году жители дома № 55 по ул. Абсалямова обратились ко мне как городскому депутату. Решение нашли вместе – жители давали предложения, а мы убеждали в необходимости благоустройства проблемного участка главу района и чиновников. На территорию обратили внимание, подключилась Наталья Фишман, и сейчас идея парка превратилась из эскизного проекта в реальные изменения – сегодня парк стал одной из «изюминок» Ново-Савиновского района. Президент Владимир Путин приводил в пример опыт Татарстана по обсуждению проектов общественных пространств. По его словам, люди по-другому начинают относиться к конечному результату, воспринимают его как свой проект. И мы согласны с этим – ведь каждый день мы получаем письма от детей и взрослых в рамках социального проекта «Комфортный двор – счастливая семья» с предложениями и пожеланиями по благоустройству дворов. Это та самая инициатива, когда ты становишься соучастником позитивных изменений. На основании запросов жителей формируется диалоговая среда принятия важных решений о благоустройстве – это не только технические решения о реконструкции дворов, строительстве площадок и зон отдыха, это решения социальные – организация диалога и вовлечение населения в решение задач развития города вместе».

Диалектика развития

Свои мысли в отношении повестки урбанизма и соучастия жителей в проектах развития городских пространств высказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров. «Повестка урбанизма, градостроения, очень в высокой степени локализована. И в этом плане жизнь в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, не говоря уже о соседних регионах, очень разная. Есть три стадии развития городских сообществ: когда всем по фигу, когда жителям плохо, и они просят властей «сделать хоть что-то», и когда город развивается, но непонятно, в каком направлении. Казань, по моему мнению, относится к третьему варианту, хотя большинство российских городов – к первому или второму», – отметил эксперт.

В то же время он отметил, что любой процесс развития сопровождают проблемы. «Конфликтов не бывает только в одном месте – на кладбище. В нормальном обществе должны быть конфликты. Здоровое общество от больного отличается тем, что оно умеет эти конфликты разрешать, не разрушая само себя», – констатировал глава ВЦИОМа.

По его оценке, в стране должны появиться рабочие алгоритмы решения конфликтов и компетентные организации, которые будут решать эти споры.

Возможно, именно экспертному клубу «Волга» в будущем предстоит стать одной из площадок не только разрешения, но профилактики конфликтов – площадкой разработки важных стратегических решений.

Казань, служба информации РИА «Новый День»

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