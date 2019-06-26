Москвичам предписали не перетруждаться: синоптики предупредили о ненастье и перепадах давления

Синоптики предупредили жителей Москвы о резком падении атмосферного давления, что может повлечь ухудшение самочувствия. Завтра, 27 июня, атмосферное давление в столице понизится примерно на 14 единиц, и составит по расчетам 738 мм рт.ст.

В пятницу, 28 июня, падение продолжится и показатель составит 730 мм рт. ст. Это абсолютный минимум атмосферного давления для этого дня июня. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1956 году и составил 732 мм рт. ст, передают «Метеоновости».

Как отмечают эксперты, такие резкие перепады атмосферного могут спровоцировать ухудшение самочувствия возможно не только у метеочувствительных людей с сердечнососудистыми заболеваниями, но и у вполне здоровых. Специалисты рекомендуют ограничить физические нагрузки, не переутомляться, соблюдать режим труда и отдыха.

Ранее Гидрометцентр России предупреждал, что характер погоды в московском регионе изменится к концу текущей недели. Завтра, 27 июня ожидаются дожди, местами сильные с грозами и порывами ветра 13-18 метров в секунду. Температура понизится в Москве до 19…21°, по области 17…22°.

В пятницу, 28 июня, возможны грозы, в Москве столбик термометра опустится до 16…18°, по области 14…19° при порывистом ветре.

В выходные, 29 и 30 июня, в регионе продолжатся дожди, средняя суточная температура ожидается на 6° ниже климатической нормы, что соответствует первой декаде мая или середине сентября. Ночью прогнозируется 6...11°, днем 12...17°.

По предварительным оценкам, за это время может выпасть около половины месячной нормы осадков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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