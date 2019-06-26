МВД России обвинило «хозяина» Молдавии в создании наркосиндиката

Одного из самых влиятельных молдавских политиков – олигарха Владимира Плахотнюка, который считается «хозяином» Молдавии, обвиняют в организации наркосиндиката. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, обвинение в транзите наркотиков из Северной Африки ему предъявлено заочно. Речь идет о 28 эпизодах контрабанды и незаконного сбыта запрещенных веществ в особо крупном размере.

В следственном департаменте МВД России полагают, что экс-председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк и его доверенное лицо – Константин Цуцу вступили в сговор с лидерами молдавской организованной преступности и наладили транзитный канал контрабандных поставок особо крупных партий гашиша из Северной Африки через страны Евросоюза в СНГ. Наркотики продавали, в том числе, и в России.

По версии полиции, наркосиндикат летом 2012 года создали и возглавили Олег Прутяну и еще несколько граждан Молдавии и Испании, объединив в него несколько организованных групп. Силовики из России, Молдовы, Белоруссии и Испании в рамках спецоперации «Пиренейский излом» уже нашли и привлекли к ответственности больше 60 членов этой преступной группировки, изъяв при этом больше тонны гашиша.

Следователи считают, что Плахотнюк в своей деятельности мог влиять на политическую ситуацию в Молдавии и ее органы госвласти. Он вступил в сговор лидерами молдавской организованной преступности и стал одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката. Контроль за его работой и общение с Олегом Прутяну были возложены на Константина Цуцу. В результате следственных действий удалось вскрыть сложную законспирированную преступную схему в России и других странах и найти доказательства связей между ее членами.

Сейчас сотрудники следственного департамента МВД РФ продолжают предварительное расследование.

Стоит отметить, что Плахотнюк не первый раз попал в поле зрения российских правоохранительных органов. В декабре 2017 года он был заочно арестован по обвинению в покушении на убийство.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.06.19

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