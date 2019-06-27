Гроза и град: в московском регионе объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с возможным ухудшением погодных условий. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС, до конца суток ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами до 20 метров в секкнду.

В связи с этим в ведомстве напоминают, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. МЧС советует не находиться у водоемов, держаться подальше от гнилых и старых одиночно стоящих деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Напомним, ранее Гидрометцентр России предупреждал, что характер погоды в московском регионе изменится к концу текущей недели. Сегодня температура понизится в Москве до 19…21°, по области 17…22°. В пятницу, 28 июня, также возможны грозы, в Москве столбик термометра опустится до 16…18°, по области 14…19° при порывистом ветре.

В выходные, 29 и 30 июня, в регионе продолжатся дожди, средняя суточная температура ожидается на 6° ниже климатической нормы, что соответствует первой декаде мая или середине сентября. Ночью прогнозируется 6...11°, днем 12...17°.

По предварительным оценкам, за это время может выпасть около половины месячной нормы осадков.

Метеорологи также предупредили, что сегодня атмосферное давление в столице понизится примерно на 14 единиц, и составит по расчетам 738 мм рт.ст. В пятницу, 28 июня, падение продолжится и показатель составит 730 мм рт. ст. Это абсолютный минимум атмосферного давления для этого дня июня. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1956 году и составил 732 мм рт. ст.

Как отмечают эксперты, такие резкие перепады могут спровоцировать ухудшение самочувствия возможно не только у метеочувствительных людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и у вполне здоровых. Специалисты рекомендуют ограничить физические нагрузки, не переутомляться, соблюдать режим труда и отдыха.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.06.19

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