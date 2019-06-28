Ненастье продолжается: в Москве снова штормовое предупреждение

В Москве второй день подряд объявлено штормовое предупреждение. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, 28 июня с сохранением до конца суток в городе ожидается сильный дождь, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

В связи с этим МЧС советует водителям снизить скорость движения на дорогах и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Кроме этого, автомобилям следует парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Из-за порывистого ветра москвичам лучше обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от дождя под деревьями.

Напомним, ранее Гидрометцентр России предупреждал, что характер погоды в московском регионе изменится к концу текущей недели. Сегодня в Москве столбик термометра опустится до 16…18°, по области 14…19°.

В выходные, 29 и 30 июня, в регионе продолжатся дожди, средняя суточная температура ожидается на 6° ниже климатической нормы, что соответствует первой декаде мая или середине сентября. Ночью прогнозируется 6...11°, днем 12...17°.

По предварительным оценкам, за это время может выпасть около половины месячной нормы осадков.

Метеорологи также предупредили, что сегодня атмосферное давление в столице рекордно понизится, показатель составит 730 мм рт. ст. Это абсолютный минимум атмосферного давления для этого дня июня. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1956 году и составил 732 мм рт. ст.

Как отмечают эксперты, такие резкие перепады могут спровоцировать ухудшение самочувствия возможно не только у метеочувствительных людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и у вполне здоровых. Специалисты рекомендуют ограничить физические нагрузки, не переутомляться, соблюдать режим труда и отдыха.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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