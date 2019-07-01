Начало июля в Москве: прохладно и дождливо

Москвичей ждет прохладная и дождливая первая неделя июля. Потепление синоптики прогнозируют только в субботу, и то всего на пару градусов. При этом в целом месяц, как ожидается, будет близким к норме по температуре воздуха и количеству осадков.

Ближайшие дни не порадуют москвичей летней жарой. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, с середины недели близость центра северо-западного циклона принесет в столицу неустойчивую дождливую погоду, а температура воздуха будет прохладнее, чем по средним многолетним наблюдениям. Пониженным останется и фон атмосферного давления.

Во вторник, 2 июля, в столице местами вновь пройдет дождь, максимальная температура воздуха составит 22 – 24° тепла. Дожди продолжатся до конца недели, при этом станет несколько прохладнее – ночью в пятницу синоптики ожидают до 5 – 10°. В среду днем воздух прогреется до 16 – 18°. Потепление на пару градусов ожидается только в субботу.

Прошедший июнь, между тем, был теплее нормы на 3,1°, при этом недобрал норму по осадкам: влаги выпало всего 64 мм, или 85 % от месячной нормы в 75 мм. Шесть дней температура воздуха превышала 30 градусов тепла. Кроме того, отмечают в Гидрометцентре, в июне был зафиксирован рекорд минимального атмосферного давления – 28 числа оно составило всего 728 мм рт.ст. и рекордной за всю историю наблюдения низкой температурой днем 29 июня, когда столбики термометров показали всего 12°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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