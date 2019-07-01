В центре Москвы жителям 83 домов отключат воду из-за миллиардного долга

Жители более 80 многоквартирных домов в центре Москвы могут уже в ближайшее время остаться без горячей воды. Ограничить водоснабжение решило ПАО «МОЭК» из-за огромного долга управляющей компании «Дом-Мастер». В префектуру Центрального административного округа столицы и городскую прокуратуру МОЭК уже направило соответствующие уведомления.

Как сообщили в пресс-службе МОЭК, УК «Дом Мастер», по данным на конец июня, задолжало только по договору горячего водоснабжения более 480 млн рублей, а общая сумма долга управляющей компании, иски по которому поданы в суд, превысила один миллиард рублей. В МОЭК напомнили, что по закону ограничить подачу горячей воды можно неплательщику, чья задолженность превышает два среднемесячных размера платы за коммунальный ресурс, при ее не погашении должником. С начала года энергокомпания начислила «Дом Мастер» 105 млн рублей, оплачено из них было лишь 13 млн.

«Наличие столь значительной задолженности осложняет выполнение ремонтной программы ПАО «МОЭК» и подготовку к отопительному сезону 2019- 2020 годов. Тем самым действия данной компании ставят под угрозу надежное теплоснабжение жителей Москвы в осенне-зимний период», – пояснили в МОЭК и уточнили, что «Дом Мастер» является крупнейшим должником по поставленную тепловую энергию.

О своем решении ограничить подачу горячей воды в дома под управлением «Дом Мастера» ПАО МОЭК уведомило саму УК, префектуру ЦАО Москвы, городскую прокуратуру и управление МЧС по Москве.

По данным ПАО «МОЭК», под управлением УК «Дом Мастер» находится 83 дома, однако на сайте самой УК перечислены адреса 88 домов, большая часть из которых находится в Басманном районе Москвы. В пресс-службе МОЭК отметили, что многоквартирные дома из «Дом Мастера» начали массово переводить под управление других компаний еще в конце 2018 года: ранее в ведении УК находился 331 дом. Процесс перевода в феврале этого года вылился в скандал – столичные СМИ сообщали, что жильцы домов в центре Москвы внезапно обнаружили смену УК якобы после собрания собственников, о котором многие даже не знали. Здания переводили под управление ОАО УК «Городская» и ООО УК «Покровская». Вместе со скандальной УК «Дом Мастер» эти компании входят в группу «Капитал Инвест».

В МОЭК подчеркнули, что сейчас силовики расследуют несколько уголовных дел в отношении неустановленных должностных лиц ООО УК «Дом-Мастер». Дела возбуждены по п.«б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере и причинившее особо крупный ущерб), а также по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное в особо крупном размере).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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