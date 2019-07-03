Будет ли лето в июле? Синоптики определили, когда распогодится в Москве

Московский регион в ближайшие дни ожидает изменчивая погода, когда температура воздуха в северных районах Подмосковья может опускаться в дневные часы до 16 градусов. При этом, как отметил в интервью «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, к выходным снова распогодится и потеплеет.

По его словам, летняя погода установится в центре страны, в том числе и в столичном регионе, со второй декады месяца. «Хочу подчеркнуть, что в связи с глобальным потеплением изменчивость погоды увеличивается. Практически везде на территории России. Поэтому, когда мы прогнозируем температуру в пределах нормы и выше нормы, это не означает, что весь месяц везде будет постоянно тепло. Будут и периоды похолодания, и жара», – уточнил Вильфанд.

В целом, по его оценке, в России замечательная погода именно благодаря своей изменчивости. «В минувшие выходные во Франции была зафиксирована самая высокая температура за 200 лет – 44,9 градуса. Этот максимум отмечен чуть севернее Ниццы. Представляете, какое пекло! И насколько у нас комфортная погода!» – обратил внимание синоптик.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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