В московском регионе объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе вновь объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС, сегодня, 4 июля, в течение всего дня ожидается усиление западного ветра порывами до 18 метров в секунду.

В этой ситуации спасатели рекомендуют жителям региона, находясь в доме или квартире, надежно закрыть все форточки и окна, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод. «Если сильный ветер застал вас на улице, немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании; не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий; не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.; держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев», – говорится в сообщении.

В МЧС советуют также при порывистом ветре поставить машину в гараж, или припарковать его вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.07.19

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