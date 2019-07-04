Под влиянием циклонов: в московском регионе ожидается мокрая прохлада

Ближайшие несколько дней московский регион остается под влиянием циклонов, которые продолжат обеспечивать дождливую погоду и прохладные ночи и дни с температурой воздуха на 3-4 градуса ниже нормы. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, немного потеплеет только в понедельник.

В пятницу, 5 июля, местами ожидаются небольшие дожди, после полудня в столице 18…20° и 16…21° в Подмосковье.

В субботу, 6 июля, вновь временами возможен дождь. Ночью 11…13° в столице и 8…13° по области, но из-за плотных облаков день будет прохладнее, чем накануне – 15…17° и 13…18°, соответственно. При этом местами порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 7 июля, опять ожидается небольшой дождь, в Москве около 10°, по области 7…12°. Днем также временами возможны осадки, но при этом станет немного теплее – до 17…19° в столице и 15…20° по области.

В понедельник, 8 июля, дождливая погода сохранится, но температура воздуха повысится 16…21°. Во вторник, 9 июля, местами возможен кратковременный дождь, ожидается до 22°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.07.19

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