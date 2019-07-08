Не подпишет – умрет: арестованному юристу Кантемиру Карамзину угрожают расправой в СИЗО

Новое продолжение получил громкий скандал вокруг высокопоставленных сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. В «деле» известного юриста Кантемира Карамзина, который был арестован по надуманному обвинению и обращавшийся из СИЗО Сергиева Посада к президенту РФ Владимиру Путину о фактах масштабной коррупции в руководстве московского УФСБ, появилась аудиозапись, которая может служить очередным подтверждением обоснованности обнародованным ранее разоблачающим данным.

В соцсетях выложена запись телефонного разговора между партнером юриста канадским инвестором Марком Ричардсом и адвокатом из Швейцарии Мартином Бухли, представляющим интересы крупнейших застройщиков Москвы, владельцев АО «ДСК-1» Владимира Копелева и Владимира Воронина. Из расшифровки разговора следует, что с юристом в тюрьме «сделают ужасные вещи», если он срочно не откажется от акций ДСК-1 и не подпишет необходимые документы, пишет «Собеседник».

На запись обратила внимание «Ленинградская правда». Как пишет издание, «собеседник Ричардса выражает недовольство фактом обращения Кантемира Карамзина к президенту и шумихой вокруг дела в СМИ. Он также вспоминает Магнитского и обещает, что после смерти юриста «КГБ доберется до его жены и детей, поэтому нужно срочно обеспечить подписание». Реальность угроз представитель строителей объясняет тем, что «семья Ворониных» (владельцы группы компаний ФСК, ранее ФСК «Лидер») – лишь оболочка, за ними стоят «очень богатые люди из ФСБ, которые никогда не будут иметь с Кантемиром дело по акциям ДСК».

Если запись подлинная, отмечает «Ленправда», она может быть «еще одним свидетельством прямой причастности сотрудников спецслужбы к криминальной деятельности и коррупции наряду с изъятием активов и ценностей на 12 миллиардов у офицеров управления «К» ФСБ России и задержанием группы чекистов по подозрению в разбойном нападении. Однако, как следует из разговора, интересы силовиков в этом споре могут выходить далеко за рамки разового вознаграждения. Возможно, они являются «подпольными акционерами» крупнейшей строительной компании Москвы и России наравне с официальными собственниками.

Как сообщалось ранее, Карамзин был задержан сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области в начале апреля этого года после того, как выиграл в арбитражном суде Москвы 15 млрд рублей у владельца АО «ДСК-1» Копелева в интересах его бывшего партнера Марка Ричардса. В рамках исполнительного производства суд наложил арест на акции комбината, которые на тот момент были проданы Копелевым Владимиру Воронину, интересы которого также оказались под угрозой. Юристу было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 30 и ч 4 ст. 159 УК РФ) по делу о долговом споре 12-летней давности с писателем Олегом Блоцким, автором первой биографии президента России. Несмотря на наличие по этому делу вступивших в законную силу судебных решений в пользу Карамзина и очевидную юридическую несостоятельность обвинения, балашихинский суд заключил его в СИЗО, где он и находится третий месяц.

В своем обращении из тюрьмы на имя главы российского государства юрист сообщил о том, что дело инспирировано начальником УФСБ по Москве и Московской области генерал-полковником Алексеем Дорофеевым в личных финансовых интересах по заказу Владимира Копелева и Владимира Воронина. Карамзин утверждает, что строители намеренно обанкротили и раздробили на мелкие компании АО «ДСК-1» с целью аферы для того, чтобы вывести и спрятать акции от реального собственника, признанного арбитражным судом, а теперь пытаются убрать конкурентов с помощью уголовного дела.

Примечательно, что имя начальника УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева упоминается в качестве одного из главных фигурантов в антикоррупционном расследовании журналиста Ивана Голунова, как возможно причастного к «крышеванию» похоронного, банковского и других крупных бизнесов в столице. ФБК Навального рассказал о не сопоставимой с официальными доходами роскошной недвижимости и имуществе офицеров госбезопасности генерала Дорофеева и его помощника Марата Медоева.

СМИ сообщают также о существовании в Москве при ведомстве генерала так называемого «бутика ФСБ», через который бизнесменами решаются вопросы с силовыми посадками конкурентов и заказными уголовными делами. С учетом этих обстоятельств, пишет «Ленинградская правда», ультиматум, предъявленный юристу Кантемиру Карамзину, вполне может обернуться для него трагическими последствиями.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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