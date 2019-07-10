«Наводка для криминала»: Жириновский предложил полностью отменить декларации о доходах депутатов

Отменить все декларации о доходах, которые сегодня обязаны предоставлять депутаты, предложил в Государственной думе лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Как передает парламентский корреспондент РИА «Новый День», политик заявил, что информация о банковских счетах и имуществе народных избранников является наводкой для криминала, и дает возможность для политического давления на депутатов всех уровней.

«Отменить вообще все декларации и восстановить полную неприкосновенность депутата по всем позициям, и также в отношении информации о его имуществе, счетах и так далее, – заявил Жириновский в рамках обсуждения в третьем чтении поправок в федеральный закон «О противодействии коррупции». – И восстановить в полном объеме банковскую тайну. Иначе нашими законами мы отпугиваем всех граждан. Все выводят деньги за рубеж, имущество за рубеж, здесь прячут под чужими именами. Мы вводим ссоры в семью. А если муж не хочет, чтобы жена знала, сколько у него имущества?»

Кроме того, возможность лишения депутата полномочий используется в основном в политических целях, заявил Жириновский, напомнив, что в 2017 году под эту норму подпал 21 депутат, столько же в 2018 году и 12 уже в 2019.

«Это политическая расправа! Что-то не так указал человек. Я помню, как мне подарили двухкомнатную квартиру, я ее отдал кому-то из активистов. Прошло несколько лет, я вообще не помню, где эта квартира. А меня чуть не сняли с выборов президента. Что это такое? Это недопустимо! – подчеркнул Жириновский. – Нам полномочия дают граждане Российской Федерации, ни один чиновник не вправе сокращать полномочия или досрочно прекращать. С какой стати? Мы должны убрать из законов все подобное. Выбрали депутата – на пять лет он неприкосновенен. Не должны касаться ничего: ни кровати, на которой он спит, ни его кошелька».

По мнению лидера ЛДПР, публикация деклараций чиновников и депутатов не сократила число коррупционных преступлений в стране. «Только увеличивается! Никакие декларации не помогают, – подчеркнул он. – Надо убрать все декларации, они ни к чему не приводят. Мы даем адреса квартир, банковские счета – мы криминал наводим, чтобы кто-то занимался вымогательством, рэкетом и тд. Не надо идти по пути Запада, мы сохраним больше денег в нашей стране».

Поправки в законопроект «О противодействии коррупции» касаются нормы, по которой ранее за недостоверную информацию в декларации о доходах муниципальные депутаты лишались полномочий. Теперь за незначительные нарушения в декларациях народным избранникам будут выносить предупреждения, либо лишать зарплаты.

Законопроект в третьем окончательном чтении был поддержан единогласно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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