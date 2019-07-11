Июльская жара откладывается: погода в московском регионе останется «малоподвижной»

В предстоящие несколько дней высокий малоподвижный циклон продолжил удерживать в столичном регионе прохладную погоду с дождями. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, только в воскресенье температура постепенно начнет повышаться.

Согласно выводам синоптиков, в ночь на пятницу, 12 июля, пройдут небольшие, местами умеренные, дожди, температура опустится до 10…12° в столице и 7…12° по области. Днем ожидается небольшой дождь, максимальная температура 14…16° в мегаполисе и 13…18° в Подмосковье.

В субботу, 13 июля, местами снова ожидается небольшой дождь. Ночью 8…10° в столице и 5…10° по области, днем – до 19°. В воскресенье, 14 июля, обойдется без осадков. Ночью 9…11° в Москве и 6…11° по области, днем – до 21°.

В понедельник, 15 июля, местами опять возможны небольшие кратковременные дожди, ночью 7…12°, днем 19…24°. Во вторник, 16 июля, вновь ожидаются осадки, ночью 9…14°, днем – уже 20…25°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.07.19

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