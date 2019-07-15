В России может появиться должность полицейского омбудсмена

Ввести должность омбудсмена в каждом региональном УМВД предложил председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков. Он уже направил официальное обращение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.

Как пояснили в пресс-службе Цветкова, появление новой штатной должности послужит не только решению вопросов соблюдения прав человека в структурах МВД, но и поможет упорядочить взаимодействие полиции с субъектами общественного контроля и правозащитными организациями.

Цветков напомнил, что в системе ФСИН подобные должности уже существуют, и фактически все вопросы, касающиеся соблюдения прав человека, попадают к этому профильному сотруднику.

По мнению лидера «Сильной России», полицейский омбудсмен должен заниматься не только контролем за деятельностью профильных подразделений в сфере обеспечения прав человека, но и работать с региональным уполномоченным по правам человека, общественной палатой и ОНК, органами прокуратуры и правозащитными организациями.

«В компетенцию должностного лица, отвечающего за данную работу, должен входить сбор и анализ информации по вопросам, связанным с нарушением прав и свобод человека, ведение приёма по личным вопросам, правовое информирование граждан, рассмотрение жалоб, заявлений, обращений, – считает Цветков. – Он также должен будет осуществлять контроль за исполнением сотрудниками органов внутренних дел возложенных на них обязанностей в сфере соблюдения прав человека».

При этом, по мнению Цветкова, работать в должности полицейского омбудсмена могли бы сотрудники из числа старшего начальствующего состава.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.07.19

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