«ПИК-Комфорт» влез в долги: 960 млн рублей за тепло и горячую воду

Задолженность одной из крупнейших управляющих компаний России в сфере ЖКХ ООО «ПИК-Комфорт» перед ПАО «МОЭК» за поставленную тепловую энергию и горячее водоснабжение по 287 многоквартирным домам на территории Москвы превысила 960 млн рублей. По сравнению с началом года долг вырос более чем в 3 раза. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба энергетической компании.

«Наличие столь значительной задолженности осложняет выполнение ремонтной программы ПАО «МОЭК» и подготовку к отопительному сезону 2019-2020 годов. По этой причине «МОЭК» вынужден прибегать к крайним мерам воздействия, вплоть до введения ограничения поставки горячего водоснабжения», – уточнили в «МОЭК».

Сообщается, что в отношении управляемых ООО «ПИК-Комфорт» объектов в настоящее время уже принято решение по ограничению горячего водоснабжения в нежилые помещения по ул. Пресненский Вал,21 на территории Центрального административного округа Москвы.

В рамках претензионно-исковой работы «МОЭК» планирует взыскать более 875 млн рублей просроченной задолженности. Дополнительно к основному долгу будут предъявлены штрафные санкции и судебные издержки.

Как сообщалось ранее, ПАО «МОЭК» по состоянию на конец июня 2019 года из-за систематических неплатежей были введены ограничения на поставку тепловой энергии и горячей воды в отношении 191 организации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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