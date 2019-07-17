Распогодится позже: синоптики прогнозируют Москве ливневый потоп

Московский регион в ближайшие сутки продолжат заливать сильные ливни. Согласно прогнозу центра «Фобос», в столице может выпасть дополнительно пятая часть от месячной нормы осадков, а в Подмосковье – еще больше.

Синоптики пояснили, что сильные дожди, которые обрушились на город накануне, стали следствием слияния двух атмосферных фронтов. В результате, в Москве только за прошедшие сутки выпало 14 мм осадков, а на юге Подмосковья – до 26 мм, что составляет почти одну треть месячной нормы.

«Сегодня наибольшее количество осадков в столице ожидается в период с 18:00 до полуночи. По модельным оценкам, может вылиться до 13-18 мм, а это еще одна пятая часть всего лимита июля», – прогнозируют синоптики. При этом отмечается, что норма осадков для июля в столице составляет 94 мм.

По данным «Фобос», сегодня, 17 июля, в столичном регионе температурный фон ожидается на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Днем в Москве облачно, местами кратковременные дожди, температура +19…+21°, в Подмосковье +17…+22°.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в пятницу, 19 июля, сильные грозы прекратятся, но местами возможны небольшие осадки. Температура воздуха сохранится в пределах +19…+21°.

На выходных погода начнет постепенно исправляться. В субботу, 20 июля, столбик термометра поднимется до +25°, местами возможен кратковременный дождь. В воскресенье, 21 июля, температура составит +21…+26. Осадков не ожидается.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.07.19

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